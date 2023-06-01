Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС в Китай из ЮАР Фото: REUTERS

Появившиеся сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай — вброс. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

— Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая, для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать, — заявил Рябков.

Также он добавил, что это не то, что сейчас на повестке дня для обсуждений. По его словам, скорее всего это очередная попытка осложнить нормальную обстановку на саммите и навязать ложную повестку.

Рябков подчеркнул, что работа проходит спокойно и по намеченной схеме.

Напомним, что ранее появилась информация, что власти ЮАР рассматривают перенос саммита БРИКС в Китай, чтобы избежать вопросов об исполнении требований МУС в отношении президента России Владимира Путина.