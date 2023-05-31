Власти ЮАР рассматривают возможность переноса саммита БРИКС в Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве Южно-Африканской республики обсуждают возможность переноса саммита стран БРИКС в Китай, чтобы избежать вопросов об исполнении требований Международного уголовного суда, выдавшего «ордер» на арест президента РФ Владимир Путина.

Как передает газета The Telegraph, некоторые члены правительства африканской страны надеются, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прислушается к их предложению и обратится с просьбой о проведении саммита БРИКС к Пекину. По словам собеседника издания, в правительстве ЮАР «вся эта российская история беспокоит многих людей, в том числе высокопоставленных членов правительства».

Напомним, Министерство иностранных дел Южно-Африканской республики гарантировало предоставление дипломатического иммунитета всем участникам саммита БРИКС, который должен пройти в стране в августе этого года.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал ордер на арест президента РФ и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.