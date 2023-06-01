В ФСБ заявили, что Запад «активно подтягивает» Молдавию к участию в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель СОРБ, директор Федеральной службе безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что западные страны активно подталкивают Молдавию к участию в конфликте на Украине, которая в свою очередь становится плацдармом боевых действий против Москвы, а также ведения подрывной деятельности против Минска.

«Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья», - заявил глава ФСБ на встрече участников СОРБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, сегодня, 1 июня, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава введет ограничительные меры в отношении «российских олигархов», которые, по версии канадских властей, «пытаются вмешиваться» в дела Молдавии.