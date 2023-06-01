Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 июня 2023 9:18

В ФСБ заявили, что Запад «активно подтягивает» Молдавию к участию в украинском конфликте

Бортников заявил, что Украина стала плацдармом ведения подрывной деятельности против Минска
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В ФСБ заявили, что Запад «активно подтягивает» Молдавию к участию в украинском конфликте

В ФСБ заявили, что Запад «активно подтягивает» Молдавию к участию в украинском конфликте

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель СОРБ, директор Федеральной службе безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что западные страны активно подталкивают Молдавию к участию в конфликте на Украине, которая в свою очередь становится плацдармом боевых действий против Москвы, а также ведения подрывной деятельности против Минска.

«Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья», - заявил глава ФСБ на встрече участников СОРБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, сегодня, 1 июня, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава введет ограничительные меры в отношении «российских олигархов», которые, по версии канадских властей, «пытаются вмешиваться» в дела Молдавии.