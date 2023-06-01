Суд в Москве впервые оштрафовал WhatsApp за отказ удалить запрещенный контент Фото: REUTERS

Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 3 млн рублей мессенджер WhatsApp за отказ удалить чат с предложениями о продаже антидепрессанта. Компания впервые получила наказание по статье о неудалении запрещенной информации.

«Признать компанию WhatsApp LLC виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», - цитирует судью Тимура Вахрамеева ТАСС.

В суде огласили, что ранее через чат в WhatsApp распространялась информация, в которой предлагалось купить препарат, на продажу которого действуют особые правила. Данные не были удалены, что стало поводом для вынесения решения о штрафе.

Напомним, в России действует закон, который обязывает соцсети с 1 февраля 2021 года самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

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