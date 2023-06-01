Госдума России денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в четверг, 1 июня, приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. После вхождения в состав России новых регионов такой документ перестал быть актуальным.

В пояснительной записке к закону, внесенному на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным, уточняется, что в состав РФ вошли новые регионы, а именно Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Как следствие, берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только России. Поэтому действие договора о сотрудничестве двух государств больше не актуально.

Напомним, ранее договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе денонсировала Верховная рада Украины. Как пояснял тогда депутат украинского парламента Ярослав Железняк за денонсацию договора проголосовали 303 депутата. Кроме того, рада приняла решение о выходе из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества – за денонсацию проголосовали 305 человек.