Верховная рада денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе Фото: Shutterstock

Верховная рада Украины в пятницу, 24 февраля, денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Как уточнил парламентарий в своем Telegram-канале, за денонсацию договора проголосовали 303 депутата. Кроме того, Рада приняла решение о выходе из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества – за денонсацию проголосовали 305 человек.

Напомним, ранее Украины вышла из правительственного соглашения с Россией о торговых представительствах.

Как писал сайт KP.RU, в конце января этого года Украина вышла из двух межправительственных соглашений с Россией, касающихся сотрудничества в сфере воздушного транспорта и производства авиационной техники.

Киев прекратил действие соглашения о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенного 12 января 1994. Кроме того, Украина вышла из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники от 8 февраля 2019 года.