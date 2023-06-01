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НовостиПолитика1 июня 2023 11:44

Guardian: бойцам ВСУ приходится переучиваться после подготовки в Европе

Европейской подготовки недостаточно для боевых действий, говорится в публикации издания
Роман ПОЛОСИКОВ
Guardian: бойцам ВСУ приходится переучиваться после подготовки в Европе

Guardian: бойцам ВСУ приходится переучиваться после подготовки в Европе

Фото: REUTERS

Украинским военнослужащим приходится переучиваться после подготовки в Европе, поскольку ее недостаточно для ведения боевых действий против регулярной армии. Об этом рассказывает газета Guardian со ссылкой на украинских военных.

Украинские офицеры заявляют, что подготовки, которую они получили в Британии, недостаточно, поэтому их приходится переучивать на месте.

Также в публикации утверждают, что даже несмотря на то, что украинские войска не раскрывают данные о своих потерях, но они «очевидно значительные». Это можно понять по тому, что примерно треть обучаемых военнослужащих — новобранцы.

Ранее стало известно, что контрнаступление украинских войск оказалось под угрозой провала из-за низкого морального духа украинцев. Киев испытывает большие трудности при наборе новых солдат. Отмечается, что настроение граждан Украины упало после победы России в Артемовске.