Советник врио главы ДНР Гагин: украинская армия сломалась в Артемовске и не готова к контрнаступлению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что провал ВСУ в Артемовске сломал украинскую армию, которая теперь не способна вести полномасштабное контрнаступление.

“Мы изначально ожидали так называемого контрнаступления в самом начале весны. Оно было анонсировано, все его ждали. И попытки подготовки к этому наступлению были. Но после взятия Артемовска противник будто сломался”, — заявил Гагин в эфире телеканала “Россия 24”.

Также он отметил, что в Артемовске было сковано большое количество живой силы и техники ВСУ, поэтому после взятия города российскими войсками Киев перенес контрнаступление в медиасферу. Гагин заявил, что ему кажется, будто ВСУ отказались от фактического наступления и перешли к тактике работы небольших диверсионных групп по всей линии соприкосновения.

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что провал ВСУ в Артемовске стал переломным моментом в конфликте, а решение Владимира Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а также раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.