В Белгороде на проезжую часть упал беспилотник, пострадали два человека

В результате происшествия пострадали два человека. Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва неизвестного устройства пострадали два жителя Белгорода. По предварительным данным, в городе на проезжую часть упал неопознанный беспилотник.

“По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался”, — заявил Гладков в соцсетях.

Также он уточнил, что при падении БПЛА повреждения получил один автомобиль. Оперативные службы и следователи проводят работы на месте ЧП для выяснения обстоятельств.

Напомним, днем ранее неустановленный беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (ИНПЗ), который находится под Краснодаром. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не получила повреждений, пожара не было.