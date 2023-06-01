Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте до 2 сентября Фото: Александр РОГОЗА

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Дарьи Треповой* — фигурантке дела о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, до второго сентября 2023 года. Об этом стало известно из зала суда.

О продлении срока заключения ходатайствовал следователь данного дела.

Рассмотрение проходило в закрытом режиме, поскольку об это ходатайствовал следователь Виктор Кваша, поскольку он полагает что в противном случае может быть разглашена тайная информация, которая охраняется законом.

Напомним, что днем второго апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Взрывчатка была спрятана в подарочную статуэтку, которую передала военкору 26-летняя Дарья Трепова*. Позже ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Позже стало известно, что ее завербовал сбежавший на Украину экстремист-оппозиционер. Изначально на суде Дарье Треповой* назначили арест на два месяца до второго июня, а уголовное дело завели сразу по двум статьям.

* Внесена в список террористов