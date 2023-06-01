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НовостиПолитика1 июня 2023 15:02

«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на сотрудников при помощи устройств Apple

Несколько десятков айфонов сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО
Роман ПОЛОСИКОВ
«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на сотрудников при помощи устройств Apple

«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на сотрудников при помощи устройств Apple

Фото: REUTERS

«Лаборатория Касперского» зафиксировала целевую кибератаку, которую проводили при помощи мобильных устройств компании Apple. Несколько десятков айфонов сотрудников оказались заражены шпионским программным обеспечением. Об этом сообщил СЕО компании Евгений Касперский.

— Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple, — сказано на сайте лаборатории.

Также отмечается, что целью атаки было внедрение шпионской программы в мобильные устройства топ-менеджеров компании и руководителей среднего звена.

Шпионское ПО назвали Triangulation, а в компании уверены, что они не были главной целью этой операции.

Ранее стало известно, что ФСБ разоблачила шпионскую схему в устройствах компании Apple. Американские спецслужбы внедряли шпионские программы, используя «предусмотренные производителем уязвимости».