«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на сотрудников при помощи устройств Apple Фото: REUTERS

«Лаборатория Касперского» зафиксировала целевую кибератаку, которую проводили при помощи мобильных устройств компании Apple. Несколько десятков айфонов сотрудников оказались заражены шпионским программным обеспечением. Об этом сообщил СЕО компании Евгений Касперский.

— Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple, — сказано на сайте лаборатории.

Также отмечается, что целью атаки было внедрение шпионской программы в мобильные устройства топ-менеджеров компании и руководителей среднего звена.

Шпионское ПО назвали Triangulation, а в компании уверены, что они не были главной целью этой операции.

Ранее стало известно, что ФСБ разоблачила шпионскую схему в устройствах компании Apple. Американские спецслужбы внедряли шпионские программы, используя «предусмотренные производителем уязвимости».