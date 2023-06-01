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НовостиПолитика1 июня 2023 15:24

В России обсуждают создание международного трибунала по Украине

Сенатор Косачев заявил, что в Совфеде обсуждают создание международного трибунала по Украине
Роман ПОЛОСИКОВ
В России обсуждают создание международного трибунала по Украине Фото: пресс-служба Совета Федерации

В России обсуждают создание международного трибунала по Украине Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации обсуждают предложение по созданию международного трибунала по Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе форсайт-форума «Какая Украина нам нужна».

— Эта тема абсолютно актуальная, абсолютно прикладная, и мы сейчас такие предложения готовим, — заявил Косачев.

Он также подчеркнул, что уже сейчас готовятся предложения по созданию именно международного трибунала, а не просто российского. Также Косачев добавил, что спецоперация проводится для противодействия Украине и стоящего за ней НАТО.

Ранее KP.RU рассказывал, что Запад уже уверен в причастности Киева к атакам на территорию России и даже их союзники неоднократно выражали обеспокоенность этим. Западные партнеры постоянно призывают Украину не использовать поставляемое ими оружие для атак по России.