В России обсуждают создание международного трибунала по Украине Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации обсуждают предложение по созданию международного трибунала по Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе форсайт-форума «Какая Украина нам нужна».

— Эта тема абсолютно актуальная, абсолютно прикладная, и мы сейчас такие предложения готовим, — заявил Косачев.

Он также подчеркнул, что уже сейчас готовятся предложения по созданию именно международного трибунала, а не просто российского. Также Косачев добавил, что спецоперация проводится для противодействия Украине и стоящего за ней НАТО.

Ранее KP.RU рассказывал, что Запад уже уверен в причастности Киева к атакам на территорию России и даже их союзники неоднократно выражали обеспокоенность этим. Западные партнеры постоянно призывают Украину не использовать поставляемое ими оружие для атак по России.