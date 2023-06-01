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НовостиПолитика1 июня 2023 15:43

Медведев: украинский режим ведет себя как террорист, а их нужно уничтожать

Дмитрий Медведев заявил, что сложившийся на Украине режим должен быть уничтожен
Роман ПОЛОСИКОВ
Медведев: украинский режим ведет себя как террорист, а их нужно уничтожать

Медведев: украинский режим ведет себя как террорист, а их нужно уничтожать

Фото: REUTERS

Сейчас Россия сражается с террористами, которые убивают мирных людей, поэтому они должны быть уничтожены. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев во время посещения общевойскового полигона в Волгоградской области.

— Эта контертеррористическая борьба — это то, во что в значительной степени превратилась специальная военная операция, — заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что необходимо уничтожать именно само «осиное гнездо», а иначе оттуда будет постоянно исходить угроза. По его словам, если не сделать этого, то придется постоянно проводить операции, типа той, которая проводится сейчас.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что переговоры с Украиной невозможны при режиме Зеленского. Несмотря на это он отметил, что переговоры рано или поздно состоятся, но позиция России по переговорам неизменна.