С 1 сентября в России начнется обязательная маркировка БАДов, антисептиков и других медицинских изделий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С первого сентября в России внедряют обязательную маркировку на БАДы, антисептики, медицинские изделия, соки и безалкогольные напитки, а также кресла-коляски. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, с этого же дня будет введена маркировка воды для детского питания.

С первого сентября производители товаров этих категорий должны начать регистрацию в системе, а наносить специальную единую маркировку на антисептики, БАД, медизделия, кресла-коляски и детскую воду будут с 1 октября. На безалкогольных напитках же маркировка будет появляться поэтапно с первого декабря.

Отмечается, что сама система маркировки уже полностью готова, а необходимого оборудования на рынке достаточно. При этом введение маркировки не повлияет на цены.

Ранее KP.RU рассказывал, что маркировка на детскую воду вводится для борьбы с подделками и фальсификациями продуктов. При этом более половины предприятий-производителей заранее подготовили оборудование для необходимой маркировки.