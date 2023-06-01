Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 июня 2023 16:29

Премьер Польши Моравецкий заявил о начале украинского контрнаступления

Об этом он сообщил в интервью польскому изданию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Премьер Польши Моравецкий заявил о начале украинского контрнаступления

Премьер Польши Моравецкий заявил о начале украинского контрнаступления

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Маету Моравецкий заявил о том, что украинское контрнаступление уже началось. Об этом он сообщил в интервью изданию Wprost.

"Контрнаступление Украины уже началось. Насколько оно будет эффективно, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще это продлится", - заявил Моравецкий.

Стоит отметить, что сроки возможного украинского контрнаступления постоянно смещаются. Ранее издание Asia Times писало, что несмотря на поддержку со стороны западных союзников, президент Украины Владимир Зеленский не решается объявить контрнаступление, поскольку опасается поражения украинских войск.

Недавно бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО генерал в отставке Фабио Мини говорил, что контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за дефицита оружия.