Премьер Польши Моравецкий заявил о начале украинского контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Маету Моравецкий заявил о том, что украинское контрнаступление уже началось. Об этом он сообщил в интервью изданию Wprost.

"Контрнаступление Украины уже началось. Насколько оно будет эффективно, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще это продлится", - заявил Моравецкий.

Стоит отметить, что сроки возможного украинского контрнаступления постоянно смещаются. Ранее издание Asia Times писало, что несмотря на поддержку со стороны западных союзников, президент Украины Владимир Зеленский не решается объявить контрнаступление, поскольку опасается поражения украинских войск.

Недавно бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО генерал в отставке Фабио Мини говорил, что контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за дефицита оружия.