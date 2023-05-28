Экс-глава КФОР генерал Мини: контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за дефицита оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини заявил, что предполагаемое контрнаступление украинских войск не может быть масштабным из-за дефицита вооружения, отметив, что западные страны поставляют Киеву оружие с задержками.

Мини обратил внимание на политическую активность президента Украины Владимира Зеленского, которая, по его словам, вызвана тяжелым положением украинской армии. «Это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают в конфликте и хотят только поддержку в виде самолетов», - отметил командир.

Как заявил экс-глава КФОР, страны Запада дают Украине «много обещаний», однако мало подкрепляют их делом. Так, он привел в пример обещание обучить украинских военных управлению истребителями F-16, назвав это «инвестицией в будущее, которая не имеет ничего общего с готовящимся контрнаступлением».

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Тем временем Bloomberg отметил, что данные истребители будут слишком уязвимы перед российскими системами ПВО.