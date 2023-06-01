Apple отрицает обвинения ФСБ в слежке за россиянами для спецслужб США Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple официально опровергла обвинения Федеральной службы безопасности Российской Федерации в слежке за россиянами. Согласно заявлению компании, она никогда, якобы, не сотрудничала ни с одним правительством для подобных целей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать», - заявили в корпорации.

Обвинение ФСБ заключалось в том, что Apple устанавливает в свои устройства оборудование, ведущее слежку за гражданами России в пользу американских спецслужб.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 1 июня 2023 года ФСБ России разоблачила глобальную шпионскую программу Apple, направленную не только против России, но и против едва ли не половины мира - стран НАТО, стран постсоветского пространства, Израиля, Китая и Сирии.