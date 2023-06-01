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НовостиВ мире1 июня 2023 20:45

Apple отрицает обвинения ФСБ в слежке за россиянами для спецслужб США

В корпорации заявили, что «никогда не сотрудничали с правительствами» в таких целях
Сергей КУДРИН
Apple отрицает обвинения ФСБ в слежке за россиянами для спецслужб США

Apple отрицает обвинения ФСБ в слежке за россиянами для спецслужб США

Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple официально опровергла обвинения Федеральной службы безопасности Российской Федерации в слежке за россиянами. Согласно заявлению компании, она никогда, якобы, не сотрудничала ни с одним правительством для подобных целей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать», - заявили в корпорации.

Обвинение ФСБ заключалось в том, что Apple устанавливает в свои устройства оборудование, ведущее слежку за гражданами России в пользу американских спецслужб.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 1 июня 2023 года ФСБ России разоблачила глобальную шпионскую программу Apple, направленную не только против России, но и против едва ли не половины мира - стран НАТО, стран постсоветского пространства, Израиля, Китая и Сирии.