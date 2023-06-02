«Троицу» Рублёва можно будет увидеть в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня, фото: Артём Геодакян/ТАСС

Знаменитую икону «Троица», созданную иконописцем Андреем Рублёвым, можно будет увидеть в храме Христа Спасителя, в Москве. Икона будет находиться там две недели, с 4 по 18 июня 2023 года, о чём сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

«Во время пребывания в Храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут увидеть древнюю реликвию русской иконописи с 10:00 до 19:00, ежедневно. В воскресенье посещение верующих будет возможно только после литургии. При этом прихожан предупреждают, что из-за необходимости поддерживать в помещения определённые температурные и влажностные условия, людей могут периодически просить выйти, чтобы устраивать перерывы длительностью до часа.

Ранее KP.RU сообщил о том, что святыня всё-таки будет выставлена в храме Христа Спасителя, несмотря на споры, которые вызвало это решение.