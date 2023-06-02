Variety: фильм Нолана «Оппенгеймер» получил рейтинг R Фото: REUTERS

Новый фильм режиссёра Кристофера Нолана, «Оппенгеймер», получил возрастной рейтинг R. Кинокартины с таким рейтингом могут смотреть только зрители от 17 лет, не младше. Об этом сообщило агентство Variety, со ссылкой на официальных представителей Universal Pictures.

Фильмо посвящён создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру, которого сыграет актёр Киллиан Мёрфи, звезда популярного сериала «Острые козырьки». В главных ролях также присутствуют такие именитые актёры как: Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Кеннет Брана, Джош Хартнетт, Эмили Блант, Гари Олдман и многие другие.

На достаточно долгое время Нолан выпал из создания фильмов с таким высоким рейтингом, и за последний 21 год это первая подобная кинокартина. Предыдущим фильмом Нолана с рейтингом R была «Бессонница», а все остальные работы выходили с рейтингом PG-13 (для зрителей от 13 лет).

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