Губернатор Старовойт: село Гоголевка в Курской области было обесточено из-за дрона ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что село Гоголевка пострадало из-за атаки украинского беспилотника. ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Суджанском районе, из-за чего населённый пункт оказался полностью обесточен. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.

«Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника», - пишет Старовойт.

Губернатор подчеркнул, что аварийные службы уже работают над восстановлением подачи электроэнергии, и в ближайшее время все последствия налёта беспилотника будут устранены.

Ранее KP.RU сообщил о том, что вечером 1 июня беспилотник рухнул прямо на проезжую часть в Белгороде, центре одноимённой области. Пострадали два человека, один был госпитализирован.