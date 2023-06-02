Илон Маск рассказал о возможном варианте переименования соцсети Twitter Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил слухи о том, что социальную сеть Twitter ждёт переименование. Подтверждение этой информации Маск опубликовал в комментарии к посту издания Daily News, в котором приводилась вырезка из интервью с предпринимателем, где тот говорит о названии «Х» для Twitter.

«Это правда», - оставил Маск лаконичный комментарий под публикацией.

Такое же краткое обсуждалось и название для соцсети. В том интервью, которое опубликовало Daily News, Маск рассказывал о расширении функционала Twitter в будущем. Когда это случится - старого названия будет недостаточно, и предприниматель предложил назвать соцсеть «Х», по-новаторски.

Напомним, что компания Twitter фактически исчезла, после того как ей завладел Илон Маск, и провёл слияние со своей компанией X Corp. Новое название, вполне вероятно, отсылает к этому слиянию, и станет символом нового руководства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире.