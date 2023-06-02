Губернатор Старовойт: группу беспилотников ВСУ сбили в районе Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил ночью 2 июня о том, что в небе рядом с Курском были сбиты несколько украинских беспилотников. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Об этом Старовойт написал в своих соцсетях.

«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», - написал губернатор.

Старовойт также призвал жителей региона не паниковать, а в случае обнаружения подозрительных предметов, любого рода, незамедлительно сообщать по телефону 112.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Курской области беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Суджанском районе, из-за чего у села Гоголевка полностью пропало электричество. Аварийные службы экстренно занимаются восстановлением подачи питания.