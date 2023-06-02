ВС РФ сформируют два новых военных округа, две армии и свежие подразделения в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году Вооружённые силы Российской Федерации ждёт масштабное расширение, во время которого к действующим округам, подразделениям, армиям и тому подобному добавится целый ряд новых формирований и военно-административных единиц. Об этом сообщил замначальника Генерального штаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский, в статье для журнала «Военные комиссариаты России».

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», - написал Бурдинский.

Выполнение всех задач по расширению контингента ВС РФ, как отмечает генерал-полковник, необходимо провести в максимально короткие сроки. Также автор указывает на необходимость обеспечения личного состава, его оперативного и качественного размещения, а также синхронизации мероприятий с передачей вооружения, военной техники , иных средств.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в российскую армию по контракту пошли служить более 117 тыс. человек, начиная только с 1 января 2023 года.