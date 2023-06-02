Российский военный рассказал, что ВСУ начали использовать тактику НАТО в боях на Запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запорожском направлении начали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий - методы Североатлантического альянса вкупе с «советской школой». Об этом рассказал командир батальона «Крым».

По его словам, в рядах украинской армии зачастую используют мобильные группы на пикапах. «Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами», - отметил российский военный в разговоре с РИА Новости.

Командир батальона уточнил, что в основном украинская армия применяют технику советского производства, используя при этом боеприпасы НАТО.

Напомним, днем ранее, 1 июня, глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации артиллерии и авиации украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.