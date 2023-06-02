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НовостиПолитика2 июня 2023 5:12

ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны спецоперации

Командир батальона «Крым» заявил, что ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны спецоперации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны спецоперации

ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны спецоперации

Фото: REUTERS

Украинские войска расстреливают мирных жителей в Запорожской области при попытке покинуть зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил командир подразделения батальона «Крым».

«Там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали», - сообщил российский военный в беседе с РИА Новости.

Командир также заявил, что бойцы батальона «Крым» стали свидетелями убийства жителя одного из поселков, расположенного у линии боевого соприкосновения. Как сообщил российский военный, жители поселка хотели зайти на территорию, контролируемую украинскими властями.

«Понимаете, в чем разница или у нас или у них: они не дают эвакуировать местных», - заявил он, отметив, что из-за подобных проблем эвакуация проходит очень тяжело.

Как писал сайт KP.RU, командир подразделения батальона «Крым» также заявил, что украинские войска начали использовать тактику НАТО в боях на Запорожском направлении.