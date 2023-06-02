ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны спецоперации Фото: REUTERS

Украинские войска расстреливают мирных жителей в Запорожской области при попытке покинуть зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил командир подразделения батальона «Крым».

«Там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали», - сообщил российский военный в беседе с РИА Новости.

Командир также заявил, что бойцы батальона «Крым» стали свидетелями убийства жителя одного из поселков, расположенного у линии боевого соприкосновения. Как сообщил российский военный, жители поселка хотели зайти на территорию, контролируемую украинскими властями.

«Понимаете, в чем разница или у нас или у них: они не дают эвакуировать местных», - заявил он, отметив, что из-за подобных проблем эвакуация проходит очень тяжело.

Как писал сайт KP.RU, командир подразделения батальона «Крым» также заявил, что украинские войска начали использовать тактику НАТО в боях на Запорожском направлении.