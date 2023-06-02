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НовостиВ мире2 июня 2023 5:30

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что меры США по ДСНВ не изменят позицию Москвы

США необходимо отказаться от враждебного курса в отношении России
Роман ПОЛОСИКОВ
В посольстве России в Вашингтоне заявили, что меры США по ДСНВ не изменят позицию Москвы

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что меры США по ДСНВ не изменят позицию Москвы

Фото: REUTERS

Контрмеры Соединенных Штатов в контексте Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ) не в силах поменять позицию Москвы. Такое заявление сделали в посольстве России в Вашингтоне.

— Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия Договора только один и он хорошо известен коллегам, — заявили в дипмиссии.

Также в посольстве отметили, что Америке необходимо отказаться от враждебного курса и постоянного желания нанести России «стратегическое поражение». При этом попытка обвинить Россию в кризисе ДСНВ со стороны Госдепа не имеет ничего общего с реальными проблемами, подчеркивают российские дипломаты.

Ранее стало известно, что США с первого июня прекратили передавать России данные о местонахождении своих вооружений, которые попадают под ДСНВ.