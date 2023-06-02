Депутат Госдумы Шеремет заявил, что «формула мира» Зеленского — утопия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Формула мира», которую предлагает президент Владимир Зеленский — утопия. Она не несет в себе планов на восстановление мира на Украине. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

— Во-первых, так называемая «формула мира», предложенная кровавым диктатором Зеленским, - утопия, во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны, — заявил Шеремет.

Помимо этого, депутат добавил, что Зеленский в очередной раз плюет на мнение людей из освобожденных территорий, которые не хотят отождествлять себя с Украиной.

Шеремет подчеркнул, что Россия будет согласна только на тот мирный план, который приведет к окончательной денацификации и демилитаризации Украины. А Зеленский просто пытается усыпить бдительность, чтобы восполнить колоссальные потери в живой силе и вооружении.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Зеленский превратил страну в «новый Афганистан». При этом он сделал это на радость своим покровителям и их оборонным предприятиям.