Бывший премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский сделал из страны новый Афганистан Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент страны Владимир Зеленский превратил ее в новый Афганистан.

«В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из нее новый Афганистан», - написал экс-премьер в своих соцсетях.

По его мнению, произошло это «на радость англосаксам и оборонным концернам».

Азаров также обратился к своим читателям с вопросом о том, есть ли шанс, что в ближайшее время США «надоест» Украина.

«Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?» - спросил бывший премьер.

Ранее турецкое издание Yeni Safak сообщило, что в Соединенных Штатах надеются, что Украина станет для России «вторым Афганистаном». В публикации также отмечалось, что именно США и Великобритания прервали попытки ряда стран начать мирные переговоры между Киевом и Москвой. Это, по мнению издания, все больше убеждает всех в том, что Вашингтон ведет затяжной «конфликт чужими руками».

В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли, что действия США и других западных стран ведут к эскалации конфликта на Украине. Так, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков после слов Вашингтона о том, что он не против использования американского оружия Киевом для ударов по Крыму заявил, что полуостров является неотъемлемой частью РФ, а попытки представить дело по-другому - это очередное подтверждение «безответственного эскалационного курса» США.