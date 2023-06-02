Минобороны России: ВСУ предприняли три попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Минобороны: украинские подразделения сделали три попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении
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Украинские подразделения трижды попытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но отступили, понеся значительные потери в результате удара российской артиллерии. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.
По информации военного ведомства, подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки прорыва в районе Серебрянского лесничества. Российская артиллерия группировки войск «Центр» нанесла им огневое поражение, после которого они понесли большие потери и вынуждены были отойти.
Удалось уничтожить реактивный снаряд РСЗО HIMARS и несколько беспилотников противника, отметили в МО РФ.
Помимо этого, авиацией были нанесены прицельные удары по опорным пунктам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Серебрянка и Червоная.
Ранее Минобороны сообщило, что совместно с ФСБ удалось отразить три украинских танковых атаки на Белгородскую область. В результате профессиональных действий российских военных удалось уничтожить более 30 боевиков и несколько единиц бронетехники.