Минобороны: украинские подразделения сделали три попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Украинские подразделения трижды попытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но отступили, понеся значительные потери в результате удара российской артиллерии. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации военного ведомства, подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки прорыва в районе Серебрянского лесничества. Российская артиллерия группировки войск «Центр» нанесла им огневое поражение, после которого они понесли большие потери и вынуждены были отойти.

Удалось уничтожить реактивный снаряд РСЗО HIMARS и несколько беспилотников противника, отметили в МО РФ.

Помимо этого, авиацией были нанесены прицельные удары по опорным пунктам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Серебрянка и Червоная.

Ранее Минобороны сообщило, что совместно с ФСБ удалось отразить три украинских танковых атаки на Белгородскую область. В результате профессиональных действий российских военных удалось уничтожить более 30 боевиков и несколько единиц бронетехники.