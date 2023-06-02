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НовостиВ мире2 июня 2023 7:06

Столтенберг призвал страны НАТО наращивать производство боеприпасов из-за истощения запасов

Он заявил, что сейчас союзники не имеют запасов для поддержки Украины
Роман ПОЛОСИКОВ
Столтенберг призвал страны НАТО наращивать производство боеприпасов из-за истощения запасов

Столтенберг призвал страны НАТО наращивать производство боеприпасов из-за истощения запасов

Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса необходимо наращивать производство боеприпасов, поскольку их запасы заметно истощились. Такое заявление он сделал в интервью для агентства Bloomberg.

— Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство, — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что Североатлантический альянс пригласил представителей сферы оборонной промышленности на встречу министров обороны, которая пройдет в Брюсселе уже в этом месяце, чтобы те содействовали заключению контрактов.

Столтенберг также отметил, что на данный момент у союзников нет запасов для поддержки Украины, а нехватка боеприпасов — неустойчивый путь для выполнения новых и более амбициозных целей.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за помощи Украине у США осталось вооружения на неделю интенсивных боев.