Орбан заявил, что нынешнее правительство Венгрии не допустит военного столкновения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее венгерское правительство не допустит военного столкновения с Россией.

Орбан прокомментировал заявления представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы «уже находится в состоянии конфликта с Россией».

«Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своем уме», - заявил глава венгерского правительства в утренней программе радиостанции «Кошут».

По его словам, ни один здравомыслящий человек, слышавший о Второй мировой войне, не позволит себе подобные высказывания. «Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать (с Россией)», - отметил он.

Напомним, ранее премьер Венгрии предложил Европейскому союзу заключить с Россией «соглашение о будущем европейской безопасности».