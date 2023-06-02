Рогов заявил, что группировки ВСУ закончили формирование на Запорожском направлении+

ВСУ завершили формирование группировок для наступления на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили формирование группировок для наступления на Запорожском направлении.

"Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже", - заявил председатель общественного движения в своем Telegram-канале.

Напомним, в среду, 1 июня, Рогов сообщил о резкой активизации украинской артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов-Пологи в Запорожской области. В тот же день группировка "Восток" Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации при помощи реактивной системы залпового огня РСЗО "Смерч" нанесла ракетный удар по пункту управления украинских боевиков в Трудовом на Запорожском направлении. Также сообщалось, что российские мотострелки минометным огнем уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового.