Суд отклонил иск блогера Ильи Варламова*, требовавшего снять с него статуса иноагента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова*, который требовал снять с него статус иностранного агента.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова* к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов», - приводит ТАСС заявление суда.

В пятницу, 2 июня, Замоскворецкий суд Москвы также рассмотрит аналогичные заявления от юмориста Семёна Слепакова* и шоумена Максима Галкина*.

Напомним, Варламов* был внесен в список иностранных агентов в конце марта текущего года. Как писал сайт KP.RU, по данным Министерства юстиций Российской Федерации, блогер получал финансовую поддержку от иностранных источников, а также распространял недостоверныее данные о работе российских властей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.