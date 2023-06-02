В Китае заявили о готовности создавать условия для проведения переговоров по Украине
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Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о необходимости создать условия проведения переговоров для решения украинского конфликта, отметив, что на данный момент стороны сталкиваются с трудностями в проведении переговоров.
«На сегодняшний день стороны украинского конфликта все чаща сталкиваются со сложностями в том, чтобы сесть за стол переговоров. Считаю, что необходимо, чтобы был кто-то выступит вперед и добьется консенсуса», - заявил спецпредставитель КНР в ходе пресс-конференции по итогам европейского турне в пятницу, 2 июня.
Ли Хуэй также отметил, что китайские представители готовы сделать все для того, чтобы стороны конфликта пришли к консенсусу и общему знаменателю.
Напомним, ранее Ли Хуэй заявил, что Пекин выступает за прекращение огня на Украине и сохранение за Россией новых регионов.
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