В Китае заявили о готовности создавать условия для проведения переговоров по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о необходимости создать условия проведения переговоров для решения украинского конфликта, отметив, что на данный момент стороны сталкиваются с трудностями в проведении переговоров.

«На сегодняшний день стороны украинского конфликта все чаща сталкиваются со сложностями в том, чтобы сесть за стол переговоров. Считаю, что необходимо, чтобы был кто-то выступит вперед и добьется консенсуса», - заявил спецпредставитель КНР в ходе пресс-конференции по итогам европейского турне в пятницу, 2 июня.

Ли Хуэй также отметил, что китайские представители готовы сделать все для того, чтобы стороны конфликта пришли к консенсусу и общему знаменателю.

Напомним, ранее Ли Хуэй заявил, что Пекин выступает за прекращение огня на Украине и сохранение за Россией новых регионов.

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