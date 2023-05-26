Китай выступил за прекращение огня на Украине и сохранение за Россией новых регионов

Представитель Китая Ли Хуэй,занимающийся украинским урегулированием, в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня Фото: REUTERS

Cпецпредставитель КНР Ли Хуэй в рамках своей поездки по Европе выступил с призывом добиться немедленного прекращения огня на Украине. По его словам, сделать это необходимо при сохранении за Россией ее новых регионов.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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