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НовостиВ мире26 мая 2023 12:14

Китай выступил за прекращение огня на Украине и сохранение за Россией новых регионов

WSJ: Китай призвал добиться прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы
Екатерина КОСОБОКОВА
Представитель Китая Ли Хуэй,занимающийся украинским урегулированием, в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня

Представитель Китая Ли Хуэй,занимающийся украинским урегулированием, в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня

Фото: REUTERS

Cпецпредставитель КНР Ли Хуэй в рамках своей поездки по Европе выступил с призывом добиться немедленного прекращения огня на Украине. По его словам, сделать это необходимо при сохранении за Россией ее новых регионов.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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