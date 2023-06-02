Премьер Польши заявил, что украинские события дают ЕС шанс расширить границы на всю Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский кризис дает Европейскому союзу шанс расшириться до географических границ Европы. Такое заявление сделал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, на данный момент Европа получила «исторический шанс». Он призвал европейцев «стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы», назвав ставкой для Варшавы в украинском конфликте «изменение геополитической траектории».

«Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России», - заявил глава польского правительства

Моравецкий считает, что в новом плане Польша должна стать «осевой страной» Европейского союза в вопросе безопасности, энергетики, транспорта, а также регионального сотрудничества.

Напомним, накануне в Польше началась замена дорожных указателей. Как писал сайт KP.RU, на новых табличках вместо Калининграда будет написано Крулевец.

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