В Польше начали менять дорожные указатели «Калининград» на «Крулевец» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замена дорожных указателей началась в Польше, на новых табличках вместо Калининграда будет написано Крулевец.

«В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков. Новые таблички будут показывать маршрут на Крулевец вместо Калининграда», - пишет портал Gazeta.

По информации издания, всего на дорогах в воеводстве установлено 26 щитов с указанием маршрута на Калининград. Все их планируется заменить.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши выступила с рекомендацией использовать вместо русского названия Калининграда польский топоним «Крулевец». Распоряжение было подписано во вторник, 9 мая, и вступило в силу в тот же день. Свое решение чиновники объяснили борьбой с «русским миром».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переименование в Польше Калининграда в Крулевец «граничащим с безумием» процессом. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил переименовать Польшу в «Герцогство Варшавское или Царство Польское в составе Российской Федерации как правопреемницы Российской империи».