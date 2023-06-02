“Политика”: российские планирующие авиабомбы сыграют судьбоносную роль в конфликте на Украине Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сербская газета "Политика" назвала российские планирующие авиабомбы “судьбоносным” оружием в конфликте на Украине.

“Перехватить эти бомбы даже труднее, чем гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как с удивлением констатировали американские специалисты”, — заявил автор статьи.

Обозреватель отметил, что российские инженеры успешно модернизировали советские фугасные бомбы в современные планирующие боеприпасы. Автор подчеркнул, что подобные снаряды могут пролететь десятки километров, а украинская армия не имеет эффективных средств для борьбы с ними.

“Умные советские бомбы, возможно, послужили подлинной причиной того, что давно объявленное украинское контрнаступление все еще не началось”, — резюмировал автор статьи.

Напомним, недавно советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат назвал новейшие российские планирующие бомбы “серьезной головной болью” для ВСУ и признал, что украинская армия не может противостоять подобному вооружению.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц отмечал, что российские «Ланцеты» и планирующие авиабомбы ФАБ-500 стали новым аргументом России на поле боя, способным значительно повлиять на весь ход конфликта.