Спикер ВВС Украины Игнат признал неуязвимость российских планирующих бомб

Планирующие авиабомбы ФАБ-500 стали новым аргументом России на поле боя. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат назвал новейшие российские планирующие бомбы “серьезной головной болью” для ВСУ.

“Эти бомбы пролетают около 70 километров, и они могут поразить объекты критической инфраструктуры. <…> Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов”, – поделился военный с изданием Newsweek.

По его словам, баланс сил в воздухе могли бы изменить истребители F-16, однако, как признавали в МИД Украины, передача боевой авиации якобы зависит от результатов предстоящего контрнаступления ВСУ и на Западе пока не готовы их поставить.

Ранее украинский военный аналитик Александр Коваленко также назвал планирующие бомбы, применяемые российской авиацией в зоне конфликте на Украине, большой опасностью для ВСУ.

По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, Российские «Ланцеты» и планирующие авиабомбы ФАБ-500 стали новым аргументом России на поле боя, способным значительно повлиять на весь ход конфликта.