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НовостиОбщество2 июня 2023 10:18

Суд отказал Семену Слепакову* в снятии статуса иноагента

Семен Слепаков* внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд отказал Семену Слепакову* в снятии статуса иноагента

Суд отказал Семену Слепакову* в снятии статуса иноагента

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 2 июня, отклонил иск к Министерству юстиции Российской Федерации от юмориста Семёна Слепакова*, который требовал снять с него статус иностранного агента.

«В удовлетворении исковых требований Слепакова* отказать», - приводит ТАСС заявление судьи.

Напомним, Министерство юстиций РФ внесло Семена Слепакова* в реестр иноагентов в апреле этого года. В ведомстве указывали на то, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступая против проведения специальной военной операции России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе, а также государственной службе в целом.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 2 июня, Замоскворецкий суд Москвы уже отклонил аналогичные иски от блогера Ильи Варламова* и шоумена Максима Галкина*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.