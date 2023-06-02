На Украине предложили пополнить ряды ВСУ женщинами

На Украине нашли необычный способ для пополнения ВСУ Фото: Shutterstock

В рядах украинской армии увеличился спрос на переводчиков, которые способны работать в условиях боевых действий с иностранными инструкторами и западной техникой, поэтому на Украине предлагают мобилизовывать женщин-полиглотов. С таким предложением выступил военный комиссар Харьковской области Владимир Арап.

— К сожалению, не все из наших ребят знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос у нас на людей, спокойно владеющих английским, немецким и французским языками, — заявил Арап.

Он отметил, что мобилизовать женщин на эти должности могут только по собственному желанию, в отличие от мужчин. Также он добавил, что раз в месяц подходящих людей отбирают и отправляют учиться военному делу в специальные места.

Ранее KP.RU рассказывал, что на Украине началась повальная и отчаянная мобилизация. Таким образом в Киеве хотят заменить десятки тысяч погибших солдат. Отмечается, что людей в ряды ВСУ забирают в любом месте, где их поймают.