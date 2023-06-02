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НовостиПолитика2 июня 2023 10:38

Блинкен заявил, что США поддержат любую инициативу, которая приведет Россию к переговорам по Украине

По словам Блинкена, Вашингтон поддержит усилия любой другой стороны, если те помогут найти путь к «справедливому миру на Украине»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Блинкен заявил, что США поддержат любую инициативу, которая приведет Россию к переговорам по Украине

Блинкен заявил, что США поддержат любую инициативу, которая приведет Россию к переговорам по Украине

Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Москву за стол переговоров.

«США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров», - заявил госсекретарь США в ходе своего выступления в мэрии Хельсинки

По словам Блинкена, американская сторона поддержит усилия Бразилии, Китая, а также любой другой страны, если они помогут найти путь к «справедливому миру на Украине».

Напомним, сегодня, 2 июня, специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о необходимости создания условий проведения переговоров для решения конфликта на Украине, указав на то, что сейчас стороны сталкиваются с трудностями в проведении переговоров. Как он отметил, китайские представители готовы сделать все для того, чтобы стороны конфликта пришли к общему знаменателю и консенсусу.