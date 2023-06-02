Reuters: США предложат придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года при согласии России Фото: REUTERS

Вашингтон предложит придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях до 2026 года, если Россия ответит на это предложение согласием. Об этом рассказывает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

— США в пятницу предложат соблюдать ограничения на ядерные вооружения, установленные в ДСНВ, до истечения срока его действия в 2026 году, если Россия сделает то же самое, — заявили два высокопоставленных чиновника из америки.

В публикации сообщается, что соответствующее обращение сделает помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в своем выступлении перед Ассоциацией по контролю над вооружениями.

Также ожидается, что может быть затронута и тема диалога по ядерному вопросу с Китаем.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что меры США по ДСНВ не способны изменить позицию Москвы, а Америке стоит отказаться от враждебного курса.