Российские войска нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим ключевые объекты ВСУ

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на пятницу, 2 июня, был нанесен удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО), прикрывающим ключевые критические объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на пятницу, 2 июня, был нанесен удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО), прикрывающим ключевые критические объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве отметил, что все назначенные объекты поражены.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, днем ранее, 1 июня, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» нанесла удар по украинскому пункту управления, расположенному в Трудовом на Запорожском направлении. Как писал сайт KP.RU, были поражены два опорных пункта.