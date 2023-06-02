Экс-разведчик Риттер: ВСУ откладывают наступление из-за точных ударов российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что командование украинской армии откладывает анонсированное контрнаступление из-за эффективных ударов российской армии по местам сосредоточения ВСУ.

“Вот причина задержки контрнаступления: любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар российских самолетов, ракет и артиллерии”, — заявил эксперт на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Также Риттер отметил, что российская армия превосходит по мощи ВСУ и просто не дает им накопить достаточное количество войск для наступательных действий. В скором времени, по его словам, Киев лишится возможности использовать аргумент о плохой погоде как оправдание задержки контрнаступления.

Сайт KP.RU уже рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала и какой был план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.

Тем временем издание The Telegraph сообщило, что украинская армия испытывает еще и острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.