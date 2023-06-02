Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога по Украине

Представитель Кремля отметил наличие экспертных рассуждений, но без «политической воли». Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Предпосылок для диалога по украинскому кризису на данный момент нет. Такое заявление в пятницу, 2 июня, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив при этом, что вокруг пока все больше абстрактных, однако рассуждений о мирном процессе.

«Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет. Но мы констатируем, что вокруг все больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе», - заявил представитель Кремля.

При этом, как отметил Песков, в данных рассуждениях «не звучит политическая воля» для того, чтобы «принимать во внимание» цели Москвы, что пресс-секретарь главы государства назвал главным приоритетом для российской стороны.

Напомним, сегодня, 2 июня, специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй подчеркнул необходимость создания условий проведения переговоров для решения украинского конфликта, отметив также, что китайские представители готовы сделать все, чтобы стороны пришли к общему знаменателю и консенсусу.