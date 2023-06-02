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НовостиПолитика2 июня 2023 11:44

Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога по Украине

Представитель Кремля отметил наличие экспертных рассуждений, но без «политической воли»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Представитель Кремля отметил наличие экспертных рассуждений, но без «политической воли». Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Представитель Кремля отметил наличие экспертных рассуждений, но без «политической воли». Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Предпосылок для диалога по украинскому кризису на данный момент нет. Такое заявление в пятницу, 2 июня, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив при этом, что вокруг пока все больше абстрактных, однако рассуждений о мирном процессе.

«Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет. Но мы констатируем, что вокруг все больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе», - заявил представитель Кремля.

При этом, как отметил Песков, в данных рассуждениях «не звучит политическая воля» для того, чтобы «принимать во внимание» цели Москвы, что пресс-секретарь главы государства назвал главным приоритетом для российской стороны.

Напомним, сегодня, 2 июня, специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй подчеркнул необходимость создания условий проведения переговоров для решения украинского конфликта, отметив также, что китайские представители готовы сделать все, чтобы стороны пришли к общему знаменателю и консенсусу.