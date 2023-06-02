Глава движения "Мы вместе с Россией" Рогов назвал формулу мира Зеленского неадекватной Фото: соцсети

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал “формулу мира” Владимира Зеленского неадекватной. По его мнению, заявления украинского лидера показывают неготовность киевского режима к диалогу.

“Уровень неадекватности восприятия окружающего мира Зеленским только растет. Чем дольше продолжается конфликт, чем больше гибнет людей и чем большее количество территории уходит из-под его контроля, тем более неадекватными становятся заявления Зеленского в контексте возможного решения данного кризиса”, — заявил Рогов агентству РИА Новости.

Рогов считает, что с действующей властью на Украине не может быть никакого мира, поскольку они готовы до последнего украинца реализовывать план западных союзников. Также он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России и Киев не имеет права претендовать на эти территории.

Напомним, недавно бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что если киевский режим продолжит настаивать на продолжении боевых действий, то может потерять контроль над половиной территории Украины, в том числе над Одессой, Харьковом и Днепропетровском.

При этом, по словам Риттера, на Зеленского уже начали оказывать давление по поводу переговоров, которые, очевидно, будут включать признание территориальных потерь, что станет для главы киевского режима политическим убийством.