Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла слухи о госпитализации режиссера

Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию в СМИ о госпитализации режиссера
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пресс-служба режиссера Никиты Михалкова опровергла сообщения о госпитализации режиссера.
“Данная информация не соответствует действительности”, — сообщили в пресс-службе Михалкова агентству РИА Новости.
Напомним, ранее портал "Пятого канала" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что российского режиссера Никиту Михалкова госпитализировали и доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.
При этом супруга Михалкова заявила, что он "жив, здоров" и сейчас просто проходит плановую проверку состояния своего здоровья.
В январе 2023 года Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. На протяжении нескольких недель российский режиссер находился в больнице. По некоторым данным, у режиссёра была двусторонняя пневмония на фоне хронических гипертонии и аритмии.