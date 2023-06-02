Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла слухи о госпитализации режиссера

Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию в СМИ о госпитализации режиссера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба режиссера Никиты Михалкова опровергла сообщения о госпитализации режиссера.

“Данная информация не соответствует действительности”, — сообщили в пресс-службе Михалкова агентству РИА Новости.

Напомним, ранее портал "Пятого канала" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что российского режиссера Никиту Михалкова госпитализировали и доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

При этом супруга Михалкова заявила, что он "жив, здоров" и сейчас просто проходит плановую проверку состояния своего здоровья.

В январе 2023 года Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. На протяжении нескольких недель российский режиссер находился в больнице. По некоторым данным, у режиссёра была двусторонняя пневмония на фоне хронических гипертонии и аритмии.