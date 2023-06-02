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НовостиПолитика2 июня 2023 14:45

В Харьковской области 2 июня прогремели взрывы

В области ранее была объявлена воздушная тревога
Сергей ЧИКОВ
2 июня на северо-востоке Украины в Харьковской области была объявлена воздушная тревога и прозвучало несколько взрывов.

2 июня на северо-востоке Украины в Харьковской области была объявлена воздушная тревога и прозвучало несколько взрывов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское издание "Страна.uа" сообщило, что 2 июня на северо-востоке Украины в Харьковской области была объявлена воздушная тревога и прозвучало несколько взрывов.

“Сообщают о взрывах в Харьковской области”, — сообщили в телеграм-канале издания.

Напомним, недавно Минобороны России сообщило о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников в Харьковской области, а также об уничтожении складов боеприпасов "иностранного легиона" в Черниговской и Харьковской областях.

Президент России Владимир Путин недавно отмечал, что в отличие от киевского режима, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

Также недавно глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия продолжает наступление и уже вплотную подошла к городу Купянску.