В Харьковской области 2 июня прогремели взрывы

2 июня на северо-востоке Украины в Харьковской области была объявлена воздушная тревога и прозвучало несколько взрывов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское издание "Страна.uа" сообщило, что 2 июня на северо-востоке Украины в Харьковской области была объявлена воздушная тревога и прозвучало несколько взрывов.

“Сообщают о взрывах в Харьковской области”, — сообщили в телеграм-канале издания.

Напомним, недавно Минобороны России сообщило о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников в Харьковской области, а также об уничтожении складов боеприпасов "иностранного легиона" в Черниговской и Харьковской областях.

Президент России Владимир Путин недавно отмечал, что в отличие от киевского режима, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

Также недавно глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия продолжает наступление и уже вплотную подошла к городу Купянску.