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НовостиЗвезды2 июня 2023 15:08

Певица Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена

Это третий брак для 54-летней артистки
Дарья ЧИПУРНАЯ
Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж

Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж

Фото: СОЦСЕТИ

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова тайно сыграла свадьбу с молодым предпринимателем Валерием Рудневым. Торжество состоялось в пятницу, 2 июня, в Санкт-Петербурге.

Для 54-летней Булановой это третий брак по счету. Ее избранником стал 35-летний экс-теннисист Валерий Руднев. Молодожены расписались во "Дворце бракосочетания №1", передает "КП-Петербург".

Буланова сообщила о помолвке с Рудневым после трех лет отношений в ноябре 2022 года, однако тогда не стала раскрывать дату свадьбы. О бракосочетании 2 июня сообщила близкая подруга певицы Елена Королева в соцсетях.

Напомним, Буланова состояла в браке с музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым. От двух браков у нее есть сыновья Александр и Никита.

В апреле сообщалось, что Руднев преподнес Булановой подарок к свадьбе в виде ресторана в центре Санкт-Петербурга за 50 миллионов рублей. А сама звезда 90-х к торжеству сбросила 5 килограммов.